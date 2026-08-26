"Se va uno de mis héroes" y "se nos fue el gran caudillo": los mensajes de artistas del Río de la Plata a Ruben Rada

"El Negro Rada" marcó a varias generaciones, a niños, a mayores y, sobre todo, marcó a artistas que compartieron con él en distintas etapas y a artistas que aprendieron de él. En estas horas, tras el anuncio sobre su fallecimiento a los 83 años, comenzaron a surgir mensajes de añoranza y de tristeza y de consuelo por el uruguayo que marcó la historia de la música uruguaya.

"Querido Negro… no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay… como artista, como persona, como amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente", escribió Natalia Oreiro, acompañando el mensaje con la letra de "Botija de mi país", y fotos de cuando compartieron en La Voz.

El músico y periodista Fernando Santullo también dedicó un mensaje a Rada: "Falleció el inmenso Negro Rada. Me duele por Matias, Lucila, Julieta y Patricia. Tambien por la enorme cantidad de musica maravillosa que ya no va ser escrita y cantada por el. Eternamente agradecido por su arte, la música uruguaya es hoy un poco más opaca y menos alegre".

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Falleció el inmenso Negro Rada. Me duele por Matias, Lucila, Julieta y Patricia. Tambien por la enorme cantidad de musica maravillosa que ya no va ser escrita y cantada por el. Eternamente agradecido por su arte, la musica uruguaya es hoy un poco más opaca y menos alegre. — fernando santullo (@fersantullo) August 26, 2026

"Qué tristeza, se va uno de mis héroes. Hasta siempre Rada. Gracias por TODO Rey de Reyes", puso el vocalista de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, en X.

Qué tristeza, se va uno de mis héroes.

Hasta siempre Rada.

Gracias por TODO Rey de Reyes pic.twitter.com/teNI81Dxgx — EMI (@EGBrancciari) August 26, 2026

Desde la vecina orilla, escribió Fito Páez. "La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. Dios!, como lo voy a extrañar!!!!! (sic)".

La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría.

Dios!, como lo voy a extrañar!!!!! pic.twitter.com/zoVuyq5wjQ — Fito Paez (@FitoPaezMusica) August 26, 2026

La murga Agarrate Catalina, con la que trabajó en uno de sus últimos proyectos, “Terapia de murga”, le dedicó un "hasta siempre".

"¡Maestro querido!", escribió Jorge Drexler en Instagram y continuó: "¡Qué hueco se nos queda el pecho! ¡Qué privilegio haber compartido este planeta contigo! Gracias por enseñarnos quienes somos, por abrir puertas, tender puentes y llevarnos de la mano hacia adentro de nosotros mismos. No sabíamos quienes éramos hasta que nos cantaste. Un abrazo a la familia querida que sentimos como nuestra. Salve Ruben Rada".

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Por su parte, Charly García compartió una foto junto a Rada y anexó la canción "Dedos", que el músico hizo junto a Tótem.