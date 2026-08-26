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DESPEDIDA CON HONORES FÚNEBRES

Poder Ejecutivo decretó duelo oficial este jueves 27 por el fallecimiento de Ruben Rada

La disposición establece que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta durante todo el día en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

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El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para este jueves 27 de agosto por el fallecimiento del músico y compositor uruguayo Ruben Rada a los 83 años.

El decreto, firmado por el presidente Yamandú Orsi, establece que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta durante todo el día en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

La disposición también establece que se le tributen honores fúnebres. El velatorio de Rada será este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de 14 a 21 horas, según la resolución firmada por la vicepresidenta Carolina Cosse, en su calidad de presidenta de la Asamblea General.

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