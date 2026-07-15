"Es probable que el viernes en el norte la temperatura sea de 30° y de 20° en la capital", dijo Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el viernes en el norte del país la temperatura máxima estará rondando los 30°.

"Es muy probable que el viernes en el norte del país las temperaturas estén rondando los 30° de máxima (...) acá vamos a estar con temperaturas de 20°", dijo.

El experto indicó que este miércoles de noche llegan las lluvias por el suroeste y litoral y algunas tormentas en el norte.

El viernes habrá una mejora temporaria grande. "Va a quedar pesado, húmedo, prácticamente que las lluvias se van a dar en la mañana y más que nada en lo que es la zona costera, eso va a provocar que las temperaturas asciendan en forma rápida", comentó.

Y agregó: "Recién el sábado en la tarde comienza en mejorar por la zona sur y suroeste. La zona norte es la que va a permanecer más afectada".