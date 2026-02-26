Ante la confirmación realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sobre la detección del virus de la gripe aviar en varios ejemplares de cisne hallados en el país, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que los eventos correspondes a fauna silvestre y que, al momento, no se han detectado casos en aves comerciales.
Ante casos de gripe aviar, MSP exhorta a no tocar aves enfermas y solicita estar alerta por posibles síntomas
La influenza aviar no es de fácil transmisión a las personas; sin embargo, es fundamental adoptar medidas de prevención ante posibles exposiciones, indica Salud Pública.
La cartera, a través de sus equipos de vigilancia epidemiológica, se encuentra realizando la identificación y monitoreo de personas con posible exposición, con registro nominal y vigilancia activa de síntomas respiratorios.
Asimismo, se han intensificado las acciones de comunicación preventiva dirigidas a la población general y se emitieron recomendaciones específicas para trabajadores rurales, trabajadores de avícolas o personas dedicadas a la cría de aves de corral, pescadores, guardaparques y personal potencialmente expuesto, reforzando las medidas de bioseguridad y la importancia de la consulta precoz ante la presencia de síntomas.
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
La influenza aviar no es de fácil transmisión a las personas; sin embargo, es fundamental adoptar medidas de prevención ante posibles exposiciones.
En este sentido, recomiendan no manipular aves enfermas o muertas y notificar estos hallazgos a las autoridades correspondientes a través del mail [email protected].
En caso de manejo o limpieza de espacios con animales, utilizar guantes y tapabocas, y mantener adecuadas medidas de higiene.
Las personas que hayan tenido contacto con un animal confirmado deberán permanecer atentas durante 14 días a la aparición de síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dificultad respiratoria, malestar general u otros síntomas compatibles.
Dejá tu comentario