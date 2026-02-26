Ante casos de gripe aviar, MSP exhorta a no tocar aves enfermas y solicita estar alerta por posibles síntomas

Ante la confirmación realizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) sobre la detección del virus de la gripe aviar en varios ejemplares de cisne hallados en el país, el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó que los eventos correspondes a fauna silvestre y que, al momento, no se han detectado casos en aves comerciales.

La cartera, a través de sus equipos de vigilancia epidemiológica, se encuentra realizando la identificación y monitoreo de personas con posible exposición, con registro nominal y vigilancia activa de síntomas respiratorios.

Asimismo, se han intensificado las acciones de comunicación preventiva dirigidas a la población general y se emitieron recomendaciones específicas para trabajadores rurales, trabajadores de avícolas o personas dedicadas a la cría de aves de corral, pescadores, guardaparques y personal potencialmente expuesto, reforzando las medidas de bioseguridad y la importancia de la consulta precoz ante la presencia de síntomas.

Seguí leyendo Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar

La influenza aviar no es de fácil transmisión a las personas; sin embargo, es fundamental adoptar medidas de prevención ante posibles exposiciones.

En este sentido, recomiendan no manipular aves enfermas o muertas y notificar estos hallazgos a las autoridades correspondientes a través del mail [email protected].

En caso de manejo o limpieza de espacios con animales, utilizar guantes y tapabocas, y mantener adecuadas medidas de higiene.

Las personas que hayan tenido contacto con un animal confirmado deberán permanecer atentas durante 14 días a la aparición de síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, dificultad respiratoria, malestar general u otros síntomas compatibles.