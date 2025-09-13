"Es más fácil sentarse y conversar que tirar piedras de afuera", aseguró Nicolás Olivera tras almuerzo con Orsi

El presidente Yamandú Orsi almorzó este viernes con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , en el bar Santa Catalina, próximo a Torre Ejecutiva.

"Fue una buena instancia para ponernos a tiro sobre varios temas no solamente vinculados a los gobiernos departamentales. Hablamos de todo", afirmó el jefe comunal sanducero, quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes.

En el encuentro, se abordaron temas referidos a inversiones, como la plante de hidrógeno verde que se proyecta construir en Paysandú, y la presencia de la Universidad de la República (Udelar) y Universidad Tecnológica (UTEC) en el interior. Olivera destacó la importancia del encuentro cuando se da la discusión parlamentaria del presupuesto quinquenal.

"La agenda está nutrida, pero lo más importante es que el canal está abierto, el diálogo está abierto. Poder sentarse, poder conversar, poder avanzar, creo que eso nos muestra como un país civilizado en ese sentido, en donde es más fácil sentarse y conversar que tirar piedras de afuera", destacó.

URUGUAY IMPULSA

También este viernes, el presidente Orsi fue de sorpresa a la Intendencia de Montevideo y asistió a una jornada de capacitación de más de mil personas para el programa Uruguay Impulsa.

En total, 1.029 hombres y mujeres desempleados, de entre 18 y 65 años, fueron convocados por la IMM para iniciar su capacitación. En Montevideo, las personas sorteadas para participar del programa se desempeñarán en tareas de limpieza y recolección.

Al encuentro, asistió además del intendente de Montevideo, Mario Bergara, el presidente Yamandú Orsi, quien dirigió unas palabras a los participantes del programa.

"Los precisamos muchos. Precisamos gente como ustedes con el entusiasmo, con las ganas de trabajar y con toda esa savia nueva de gente nueva que permite que las intendencias y la gestión cobre nueva energía", expresó Orsi al agradecer a los participantes.