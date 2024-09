"Es lo más difícil que he afrontado en mi vida", dijo Diego Polenta sobre Juan Izquierdo, y confesó que pensó en dejar el fútbol

“Entrar a un vestuario y que no esté es muy complicado, pero bueno, en lo personal, vi lo que dijo Sandra (la madre de Juan Izquierdo) y sentí la necesidad de estar en ese momento. Sé lo que es la familia de Juan, sé lo que Juan pensaba de su familia, de sus hijos, entonces estar cerca de la familia en este momento creo que le estoy cumpliendo como compañero, como familia, como un hermano que se nos fue. Así que en lo personal lo hago de corazón, no quería tampoco que se supiera mucho lo que yo estaba haciendo, pero bueno, como Sandra lo remarcó, está bien que me lo preguntes, pero la verdad lo hago de corazón, tanto yo como mi familia. Mi señora me ha dado una mano tremenda también y nada, tratamos de estar cerca, no solo yo si no todos los compañeros. El grupo actuó de manera espectacular en ese sentido, tratando de estar, colaborar. Si es duro para nosotros imaginen para la familia. Así que como grupo nos volvimos familia para poder estar cerca de la familia de Juan”, agregó.

Embed

“Sin duda como capitán es lo más doloroso que me tocó vivir. He tenido circunstancias a lo largo de mi carrera, pero nada, pensé que nunca iba a vivir un momento así, la verdad. Sí problemitas, comparado con esto son problemitas de verdad. Nunca me imaginé una situación así, creo que es lo más difícil que he afrontado en mi vida. Más allá de pérdida de algún familiar, de seres queridos, pero creo que así como lo que estoy adentro del fútbol, es una cosa que creo yo que nunca había afrontado. En lo emocional para nosotros va a ser difícil. Obviamente que a Juan no lo vamos a olvidar ni hoy ni mañana ni en toda nuestra vida porque nos chocó a todos. Pero bueno, es fútbol, tenemos que seguir adelante. Si Juan nos dejó una enseñanza es disfrutar la vida, disfrutar de lo que hacemos y eso es un poco para lo que nos preparamos. Sí recordarlo siempre pero sí aprovechar cada momento que estamos acá”, contó Polenta.

“Es duro. Es duro. En cada charla, en cada momento será recordado, pero bueno, después hay que entrar a la cancha, rendir el máximo y en lo personal creo que el grupo me vio devastado, devastado, y triste, con los pensamientos de capaz no volver a entrar a una chancha, al principio, pero bueno, hay que juntar fuerzas, hay que seguir. Creo que a todos humanamente nos pasó, tanto a nosotros como al cuerpo técnico, y te hacés preguntas, y decís ¿qué hacemos? ¿Vuelvo a entrar? Yo no puede entrar a la cancha. Esta semana es la primera vez que entro porque la verdad no podía entrar a la cancha, la verdad, no me sentía con ganas ni con fuerzas, pero bueno, y creo que a los muchachos les pasó un poco lo mismo. Hay que seguir, recordándolo y tratar defenderlo al máximo donde sabemos, que es adentro de la cancha”, agregó el capitán.

Agradecimiento

“Sin dudas que sentimos el apoyo de muchísima gente, de hinchas de todos los equipos del fútbol uruguayo, del fútbol en sí. Hay que agradecer por todo, a la gente de San Pablo también, no me quiero olvidar de nadie pero lo remarco. Agradecido por todo el apoyo del fútbol, en general, de los clubes locales e internacionales. Sentimos un apoyo bárbaro. Y eso también lo dejó Juan, un mensaje de unión. Dentro de tanta tristeza te da un poco de alegría, de decir, lo humano no se perdió”.

El partido del domingo con Liverpool

El Clausura regresa este fin de semana y el domingo Nacional recibe en el Gran Parque Central a Liverpool, el anterior equipo de Juan Izquierdo y con el que salió campeón el año pasado.

Para ese partido, que será más que especial, Nacional y Liverpool harán un homenaje conjunto a Izquierdo, y sobre la dificultad que tendrá volver a la cancha, Polenta comentó: “Después que entrás a la cancha tenés que jugar, capaz que podemos jugar y capaz que no, es la realidad, no sabemos en lo emocional cómo nos va a seguir golpeando. El partido va a ser una mezcla de emociones importante".