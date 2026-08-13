"Es llamativo", dijo Lustemberg sobre carta de renuncia del jefe de Neurocirugía del Pereira Rossell

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, aseguró este jueves que "es llamativo" como se dio la renuncia de tres neurocirujanos pediátricos del Hospital Pereira Rossell .

Lustemberg cuestionó que la carta del jefe del servicio, Gonzalo Costa, en la que comunicó su renuncia "fue a través de los medios de comunicación y no de los medios institucionales que tenemos cada uno de nosotros cuando detecta que puede haber dificultades".

La jerarca indicó que Costa, como jefe del servicio de Neurocirugía, mantuvo contacto con la dirección del Hospital Pereira Rossell y autoridades que conforman la estructura de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

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Lustemberg recordó que el director del hospital, Gustavo Giachetto, se comunicó con los equipos médicos del centro asistencial y descartó que haya dificultades que "pongan en riesgo la vida de los pacientes", afirmó la ministra.

"Ha llamado notoriamente la forma en que esto se ha comunicado y se ha trabajado", cuestionó. Lustemberg dijo que se busca dar garantías a la ciudadanía que pueda tener las máximas condiciones de atención de la salud e instó a no generar alarma.

"ASSE ha dado respuestas, se está ocupando de este tema", aseguró. "Estamos tomando todas las medidas para que ese servicio sea fortalecido", acotó.