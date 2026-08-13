RECIBÍ EL NEWSLETTER
RENUNCIA DE GONZALO COSTA

"Es llamativo", dijo Lustemberg sobre carta de renuncia del jefe de Neurocirugía del Pereira Rossell

La ministra de Salud Pública cuestionó que se haya comunicado a través de los medios y no mediante las vías institucionales, cuando mantenía contacto con la dirección del hospital y con ASSE.

lustemberg-renuncia-neurocirujanos-pediatricos-pereira-rossell

La jerarca indicó que Costa, como jefe del servicio de Neurocirugía, mantuvo contacto con la dirección del Hospital Pereira Rossell y autoridades que conforman la estructura de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

estamos trabajando para tener mas cupos, respondio lustemberg ante criticas por vacuna del meningococo
Seguí leyendo

"Estamos trabajando para tener más cupos", respondió Lustemberg ante críticas por vacuna del meningococo

Lustemberg recordó que el director del hospital, Gustavo Giachetto, se comunicó con los equipos médicos del centro asistencial y descartó que haya dificultades que "pongan en riesgo la vida de los pacientes", afirmó la ministra.

"Ha llamado notoriamente la forma en que esto se ha comunicado y se ha trabajado", cuestionó. Lustemberg dijo que se busca dar garantías a la ciudadanía que pueda tener las máximas condiciones de atención de la salud e instó a no generar alarma.

"ASSE ha dado respuestas, se está ocupando de este tema", aseguró. "Estamos tomando todas las medidas para que ese servicio sea fortalecido", acotó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Internacionales

Milei apuntó contra Natalia Oreiro; la uruguaya cuestionó al gobierno y el presidente salió a responderle en redes
NUBEL CISNEROS

Comienzan las lluvias este miércoles y se extienden hasta el viernes por lo menos
ACCIDENTE GRAVE

Un auto y una camioneta chocaron de frente en bulevar Artigas y uno de los conductores fue trasladado grave
HOSPITAL PEDIATRICO

Renunciaron dos neurocirujanos más del Pereira Rossell y nombraron a otros cuatro profesionales
en piedras blancas, montevideo

Murió la joven que fue atacada a tiros cuando caminaba con su padrastro

Te puede interesar

Investigan caso sospechoso de meningitis en una escuela de Artigas; un niño de 11 años fue internado video
PACIENTE ESTÁ ESTABLE

Investigan caso sospechoso de meningitis en una escuela de Artigas; un niño de 11 años fue internado
FNR incorpora cobertura con medicamento de alto costo para fibrosis quística a niños a partir de los 2 años video
AFECTA A 1 CADA 10.000 NIÑOS

FNR incorpora cobertura con medicamento de alto costo para fibrosis quística a niños a partir de los 2 años
Foto: Subrayado. Bomberos descartó que haya artefactos explosivos y las clases serán retomadas en próximos horas.
Evacuación en escuela

"Va a explotar toda": desalojan una escuela en Chuy tras amenazas a la directora y más autoridades

Dejá tu comentario