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AFECTA A 1 CADA 10.000 NIÑOS

FNR incorpora cobertura con medicamento de alto costo para fibrosis quística a niños a partir de los 2 años

La cobertura era a partir de los 6 años, pero al cambiar la presentación del medicamento y pasar a ser granulada, pero podrá incorporar a los niños a partir de los 2 años de edad, destacó Lustemberg.

FNR-medicamentos

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporó un nuevo medicamento de alto costo a la cobertura para la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria considerada rara que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Una patología crónica más común en niños y jóvenes, y potencialmente mortal.

La cobertura era a partir de los 6 años, pero al cambiar la presentación del medicamento y pasar a ser granulada, pero podrá incorporar a los niños a partir de los 2 años de edad. También, se incorporan otros medicamentos que mejora la cobertura e indicaciones para determinadas enfermedades, destacó.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, indicó que "forma parte de las incorporaciones y prestaciones que estamos haciendo y reviendo, que el MSP tiene desde hace diez años".

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La fibrosis quística forma parte de una mutación genética con una incidencia de 1 cada 10.000 nacimientos. "Este medicamento, cuando antes se incorpore, mucho mejor para estos pacientes que hoy tienen una calidad de vida y una sobrevida muchísima mayor que hace años", afirmó.

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