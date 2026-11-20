El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, realizó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la muerte de un hombre de 83 años, que los vecinos denuncian que estuvo tres días caído en una plaza de Buceo.

El legislador calificó como "muy preocupante" lo ocurrido e instó a "no pasarlo por alto" ni "naturalizar circunstancias de estas características". "Estamos hablando de una persona de 83 años, que agonizó durante un fin de semana entero, tres días, de viernes a domingo", sostuvo.

Abdala indicó que los servicios competentes en el caso recibieron las alertas para hacerse cargo del hombre que agonizaba. "El domingo, el Mides estuvo y constató la situación de deterioro físico y mental que esta persona padecía y, en lugar de aplicar las herramientas legales vigentes, entre ellas, la ley de internación compulsiva, resolvieron retirarse del lugar y volver al día siguiente y ahí recién se lo llevaron cuando ya era tarde", aseguró.

El nacionalista afirmó que "el tratamiento que esta persona recibió fue indigno" y que "las autoridades no actuaron en el pleno ejercicio de sus deberes y de sus competencias, porque las herramientas jurídicas están".