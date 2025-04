"Es distinto", dicen diputados de la oposición sobre los casos de Rodrigo Arim y Cecilia Cairo, aunque señalan impuesto impago

Los diputados Felipe Schipani ( Partido Colorado ) y Juan Pablo Delgado (Partido Nacional) fueron consultados este miércoles sobre la situación del director de la OPP Rodrigo Arim , que no regularizó ante Catastro su casa de veraneo en el balneario Solís de Maldonado, por lo que no paga el Impuesto de Primaria ni tiene actualizado el valor de la propiedad.

Lo primero que dijeron ambos legisladores al ser consultados en el programa Arriba Gente de Canal 10 es que la situación de Arim es distinta a la de la exministra de Vivienda Cecilia Cairo , que no regularizó las cuatro casas que construyó en un terreno baldío de Pajas Blancas, Montevideo, y que no pagó los aportes al BPS, ni el Impuesto de Primaria ni la Contribución Inmobiliaria correspondientes.

“Hubo por parte del director de la OPP una inscripción de la obra en el Banco de Previsión Social, el único hecho que uno debería cuestionar es el no pago del Impuesto de Primaria, que creo que no se entendió bien ayer en las declaraciones que hizo Arim. El Impuesto de Primaria no se exime por no tener el final de obra. Un baldío tiene que pagar el Impuesto de Primaria. Por lo tanto ese bien que se señala debería haber, desde el principio que se adquirió y era baldío, haber tributado el Impuesto de Primaria”, dijo el legislador colorado.

“Estos casos nos deben dejar un aprendizaje y desde el sistema político debemos tomar nota. Creo que tenemos que avanzar por ejemplo en que todas aquellas personas que ocupan responsabilidades políticas de confianza, deban tener una declaración de estar al día con todos los tributos, con todas las obligaciones con el Estado. Quienes ejercemos responsabilidades políticas tenemos que tener un estándar mayor de cumplimiento de nuestras obligaciones que un ciudadano común”, agregó.

Por último insistió: “La ley del Impuesto de Primaria es clara y creo que allí Arim se equivoca, porque si no sería muy fácil, nadie haría el final de obra y nadie pagaría Primaria. Están gravados en Primaria todos los vienes inmuebles haya construcción o no haya”.

“Tema totalmente distinto”

El diputado Juan Pablo Delgado también señaló que el caso de Arim es diferente al de Cairo.

“Es un tema totalmente distinto al de la exministra de Vivienda. Acá, aparentemente, según las declaraciones de Arim, presentó permisos de construcción y registró la obra ante el BPS, lo que omitió fue hacer el cierre de obra”.

“El dice que omitió el cierre de obra por alguna patología de la casa, pero la casa está en condiciones de habitabilidad, por algo él la habita y por algo él la alquila, según sus propias palabras, pero eso no quita que ante Catastro Nacional, que es un organismo independiente, hubiera actualizado los metros cuadrados de edificación, que eso le da el valor catastral a la propiedad, terreno más construcciones y ahí empieza a tributar según el valor catastral, no solo el Impuesto de Primaria sino también la Contribución Inmobiliaria, que se puede hacer independiente”, agregó Delgado, y finalizó: “Son situaciones distintas a la exministra, es un tema de finalización de un trámite, acá no hay evasión, hay un incumplimiento en terminar un trámite en tiempo y forma, nada más”.