Es buscado joven que quiso cruzar a nado el río Tacuarí y desapareció en el agua

Foto: Silvia Techera

En la tarde del viernes, cerca de las 17:30 horas, un joven de 22 años desapareció en aguas del río Tacuarí, luego de ingresar al río para nadar. Tras realizar un cruce a la orilla opuesta e intentar el regreso, fue visto sumergirse pero no volvió a salir.

Según informa la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera, el joven se encontraba en el lugar junto a familiares y conocidos realizando actividades recreativas

Personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), efectivos del PADO, personal de las Seccionales 13era y 16ta, y el Destacamento de Bomberos se desplegaron en la zona e iniciaron tareas de rastrillaje mediante embarcaciones en las profundidades del río.

La Jefatura de Policía de Cerro Largo, a través de la Zona Operacional II y la Seccional 13era, informa a la población sobre el operativo de búsqueda que se lleva adelante en la zona de Rincón de los Coroneles.