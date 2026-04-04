En la tarde del viernes, cerca de las 17:30 horas, un joven de 22 años desapareció en aguas del río Tacuarí, luego de ingresar al río para nadar. Tras realizar un cruce a la orilla opuesta e intentar el regreso, fue visto sumergirse pero no volvió a salir.
Es buscado joven que quiso cruzar a nado el río Tacuarí y desapareció en el agua
Según informa la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera, el joven se encontraba en el lugar junto a familiares y conocidos realizando actividades recreativas
Según informa la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera, el joven se encontraba en el lugar junto a familiares y conocidos realizando actividades recreativas
Personal del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), efectivos del PADO, personal de las Seccionales 13era y 16ta, y el Destacamento de Bomberos se desplegaron en la zona e iniciaron tareas de rastrillaje mediante embarcaciones en las profundidades del río.
Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
La Jefatura de Policía de Cerro Largo, a través de la Zona Operacional II y la Seccional 13era, informa a la población sobre el operativo de búsqueda que se lleva adelante en la zona de Rincón de los Coroneles.
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