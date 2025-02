Erika Hoffmann será la directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), el servicio público de comunicación audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que integran Radio Babel 97.1 FM, Radio Clásica 650 AM, Radio Cultura 1290 AM, Radio Uruguay 1050 AM y 94.7 FM, y los canales 5 y 8.