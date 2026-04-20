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HOMICIDIO

Allanaron la casa del imputado por el homicidio del delivery de 62 años y encontraron un cuchillo que, presumen, fue el arma del crimen

Ahora debe cotejarse el arma con la herida de la víctima. El homicidio del delivery de 62 años ocurrió el lunes pasado, en el centro de Montevideo.

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Encontraron arma blanca con la que, presumen, fue asesinado el delivery de 62 años, Juan Carlos, el lunes pasado.

En una primera instancia, el imputado dijo que fue con un destornillador, pero la herida no era compatible, corroboró la autopsia. Luego dijo que fue un cuchillo.

El homicidio ocurrió luego de una pelea en el tránsito.

El imputado está en prisión preventiva y la investigación continúa.

Se emitió una orden de allanamiento para la casa del imputado, donde se encontró una cuchilla que se presume fue utilizada por el homicida, pero deberá confirmarse con la autopsia.

La cuchilla, de gran tamaño, no tiene restos de sangre, pero si se confirma que fue la utilizada, puede determinar agravante en la tipificación del delito.

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