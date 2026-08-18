"Gracias a Cabildo, va a haber mejoras sustanciales para mucha gente", dice Manini tras votar Rendición de Cuentas

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró que “gracias a Cabildo va a haber mejoras sustanciales para mucha gente” y criticó a los políticos que piensan en las elecciones nacionales de 2029. Afirmó que no está “cerca” del Frente Amplio sino de la gente.

“De eso se trata: de la gente. Pareciera que nos obnubila el foco el año 29, estamos pensando en lo electoral. A ver la tribuna que me aplaude. La seguridad, los policías en la calle, los recursos para el INR, ¿eso en que queda? ¿Les importa algo (de eso) a los que piensan solo en el año 29? Hay una mezquindad que rompe los ojos”, cuestionó Manini Ríos en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

“Los que miran todo en clave de las elecciones del año 29 estando en el año 26, (les digo que) hay tres años por delante. Cabildo no piensa en el 29, está pensando en la gente hoy”, sostuvo.

La discusión se inició tras críticas de la oposición por que Cabildo Abierto acompañó, en general, el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno. Los de Cabildo eran los votos que el oficialismo necesitaba para lograr la aprobación general. Diputados ya lo votó en general y ahora comienza la discusión particular.

Manini Ríos dijo: “Tal vez esto nos pueda sacar votos, no lo sabemos, pero estamos tranquilos que estamos trabajando para la gente que está sufriendo, la que no llega a fin de mes, que está angustiada por la seguridad galopante que hay en Uruguay. Queremos aportar, ser parte de la solución, y no estar pegándole todos los días al gobierno”, apuntó.

Consultado sobre si su partido está cercano al Frente Amplio, respondió: “Cabildo, con esta actitud, está cerca de la gente, no cerca del Frente Amplio. Tenemos diferencias muy grandes con el Frente. El Frente es el principal responsable del desmadre, de la situación de la droga que ha inundado la sociedad, del endeudamiento de la gente. Vaya si tendremos diferencias con el Frente Amplio. Hay absoluta falta de respeto cuando se dice que Cabildo está con el Frente Amplio”.