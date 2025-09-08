Equipo de Escuelas Disfrutables trabaja con alumnos de escuela donde asistía Francisco Morosini

Escuelas Disfrutables trabaja con la comunidad educativa del centro educativo donde asistía Francisco Morosini , el niño de 6 años víctima de violencia vicaria junto a su hermanita de 2.

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo a Subrayado que este lunes, la escuela permaneció abierta, pero sin clases. Allí trabaja el equipo de Escuelas Disfrutables con el objetivo de contener a la comunidad educativa y conversar con las familias que buscan respuestas.

"Reflexionar en colectivo siempre ayuda y siempre pensando en los funcionarios, en las maestras, en los colectivos de las maestras, personal no docente que está en la escuela y que muy afectados y muy conmovidos".

Y agregó: "Frente a un hecho de violencia vicaria está el equipo de Derechos Humanos de Codicen y su programa de Género trabajando fuertemente en un plan que atienda a las causas de este tipo de situación".

Consultada sobre cómo se le explica a un niño que un compañero murió por violencia vicaria, Salsamendi dijo que es muy difícil hablar de la muerte con los pequeños, pero no es imposible.

"En este caso en particular como el de la nena asesinada en Maldonado hace unas semanas atrás, es aún más dramático y más difícil de transmitir que otras situaciones de muerte que lamentablemente vivimos a diario".

La directora indicó que las explicaciones que les brindan a los alumnos son en base a las preguntas que ellos mismos formulan. Las psicólogas son quienes ayudan a las maestras a las preguntas que, muchas veces, aparecen más adelante.

El niño asistía a la Escuela N° 10 de Mercedes.

Por su parte, la perito forense del Juzgado Especializado en Violencia Doméstica, Ana Karina Pasarón, explicó que las evaluaciones se realizan a pedido de un juez mediante un protocolo que los guía para detectar si existe una situación de alto riesgo.

Además, dijo que en las situaciones de riesgo, el juez debe tomar medidas más allá de las medidas cautelares comunes, como la prohibición de acercamiento.

"Hay algunos factores que a nosotros nos alertan, como por ejemplo cuando se imponen medidas cautelares y esas medidas se incumplen, cuando hubo amenazas de muerte porque a veces esto es minimizado incluso por la víctima".

La perito forense comentó que a veces los niños relatan las situaciones de violencia que atraviesan o aparece a través de síntomas.