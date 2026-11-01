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Entró en vigencia el acuerdo comercial entre el Mercosur y EFTA: Lubetkin destacó que alcanza a 309 millones de personas

El canciller Mario Lubetkin afirmó que comienza una nueva sociedad comercial entre ambos bloques, que incluye a Uruguay, Noruega e Islandia. El acuerdo contempla reducción de aranceles, comercio de bienes y servicios, inversiones y compras gubernamentales, dijo.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Foto de archivo. Firma de acuerdo Mercosur-EFTA en Brasil.

Foto de archivo. Firma de acuerdo Mercosur-EFTA en Brasil.

Este domingo 1.º de noviembre entró en vigencia, en forma bilateral para Uruguay, Noruega e Islandia, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés).

En una conferencia virtual con medios de comunicación, el canciller Mario Lubetkin destacó el alcance del acuerdo y dijo: "Hoy nace una nueva sociedad. Si juntamos las poblaciones nos referimos a 309 millones de personas. Si sumamos el Mercosur y el EFTA estamos hablando de nuevos socios con capacidad adquisitiva y solidez muy importante".

Lubetkin señaló que el acuerdo incluye reducción arancelaria, comercio de bienes, facilitación del comercio, medidas sanitarias, servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales.

Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.
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La Cancillería informó que el acuerdo "es un instrumento integral y moderno, incluyendo reglas y disciplinas comerciales, así como compromisos en materia de acceso preferencial al mercado de bienes, servicios e inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio y desarrollo sostenible".

Además, señaló: "En ese sentido, el Acuerdo creará oportunidades para profundizar las relaciones comerciales con economías de alto poder adquisitivo, exigentes en materia de estándares de producción, sostenibilidad y sofisticación para el consumo. Junto con el Acuerdo Interino de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, Uruguay amplía sus posibilidades de acceso comercial a casi la totalidad del continente europeo".

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