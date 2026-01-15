RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECRETO DEL GOBIERNO

Entró en rigor aumento de precio de cigarros y tabaco por incremento del Imesi decretado por el Poder Ejecutivo

La suba del Imesi de una cajilla de 20 cigarros pasó de 107,14 pesos a 111, 96, lo que representa un incremento del 5%.

Fumador-cigarrillo-mano-hombre

Entró en rigor el aumento del precio de cigarros y tabaco por el incremento del Impuesto Específico Interno (Imesi), decretado por el gobierno.

El aumento entró en rigor desde el 8 de enero y este impuesto forma parte de la política de impuestos al tabaco que se aplica en el inicio de cada año desde hace dos décadas y que ha generado un aumento real cercano al 123% y 84 % en la caja de cigarros.

En este caso la suba del Imesi de una cajilla de 20 cigarros pasó de 107,14 pesos a 111, 96, lo que representa un incremento del 5%. Por su parte, el Imesi del tabaco pasó de 47,72 pesos a 49,87 generando una suba de un 4,5%. En promedio, el aumento se da entre 5 a 10 pesos.

filmaron un tiburon martillo que aparecio en aguas de la paloma; biologa explico su presencia en la zona
Seguí leyendo

Filmaron un tiburón martillo que apareció en aguas de La Paloma; bióloga explicó su presencia en la zona

Por eso, salvo excepciones en cuanto a marcas de cigarrillos, la cajilla de 10 unidades tiene el valor de $120, de 14 unidades $175 y las de 20 unidades $230

El tabaco, en todas sus marcas, que contiene 45 gramos pasaron a un precio de $160

Mientras tanto, los cigarrillos con cápsulas, las 10 unidades se situaron en $125 mientras que las 20 aumentaron a $240

El decreto en esta ocasión fue firmado por la vicepresidenta de la república Carolina Cosse y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Temas de la nota

Lo más visto

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
INUMET

Rige una advertencia por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
METEOROLOGÍA

Rige actualización por tormentas puntualmente fuertes para cuatro departamentos
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
INVESTIGAN EL HECHO

Una mujer de 38 años murió luego de que un árbol se le cayera encima en el parque del Cerro Pan de Azúcar
MONTEVIDEO

Peluquería atendió clientes en la vereda tras estar sin luz desde el lunes en Punta Carretas

Te puede interesar

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
TRES ANTECEDENTES PENALES

Homicidio en el Marconi: un hombre de 29 años fue asesinado tras recibir varios disparos de arma de fuego
Fotos: Subrayado. El momento en el que los detenidos son llevados ante un juez en Las Piedras.
CANELONES

Prisión preventiva para dos jóvenes por homicidio en La Paz; la Policía llegó a ellos por ADN en una chancleta
Foto: FocoUy.
HASTA LA HORA 19.45

Inumet actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario