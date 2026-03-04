Senado aprobó por unanimidad la extensión del descuento del Imesi a los combustibles en la frontera

La Cámara de Senadores votó el proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a reducir el Imesi en compras de combustibles en las estaciones de servicio ubicadas hasta a 60 kilómetros de los pasos de frontera .

El texto marca que en la franja de 20 a 60 kilómetros de la frontera se podrá aplicar el 50% de la rebaja que ya se aplica en la franja de hasta 20 kilómetros.

El proyecto ya contaba con la aprobación en la Cámara de Representantes.

El senador frenteamplista, Eduardo Brenta, explicó qué herramientas tendrá el Ejecutivo con esta aprobación. Tendrá la posibilidad de evaluar en cada coyuntura cuál es la situación de competitividad de Uruguay en relación a los países vecinos, que han tenido fluctuaciones importantes en el tipo de cambio, lo que impacta en los precios.

Si bien la votación fue unánime, el senador nacionalista, Sergio Botana, cuestionó el "impacto cero" que tendrá la medida en el comercio local de las zonas que se quiere beneficiar.