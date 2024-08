"Enorme legado" y "gracias eternas": las reacciones luego de que Blanca Rodríguez anunciara su última semana en Subrayado

"Estira los límites del asombro. Estoy muy orgullosa y agradecida a la vida por ponerme en este lugar. Por el privilegio del camino juntas, por la compañía y el amor. Agradecida por seguir creciendo a la luz de mi mamá. Gracias a ustedes por el cariño", escribió su hija, María Fernanda Souza.

La cantante Laura Canoura escribió: "Blanca Rodríguez querida, qué manera de irse por lo alto! Todos te amamos, te admiramos y queremos tenerte como parte de la familia. Poca gente se va de un noticiero con tanto respeto como vos! Que lo que viene sea aún mejor!".

El periodista Sebastián Giovanelli escribió: "No es una noche más para nosotros. Blanca ha marcado la historia de la noticia en Uruguay. Su calidez inigualable y su firme convicción la convirtieron en líder delante y detrás de cámara. Nos quedamos con un enorme legado. El mayor de los éxitos queridisima Blanca".

El senador blanco Juan Sartori escribió en X: "Si hay una voz de la noticia en Uruguay, es Blanca Rodríguez. Una periodista íntegra y referente para varias generaciones de comunicadores. A pesar de cualquier diferencia, nunca se puede negar que representa el talento y la fortaleza de las mujeres que hacen historia. Lo mejor para esta nueva etapa".

El periodista Roberto Moar escribió: "Hace minutos, Blanca Rodríguez anunció que el viernes dejará Subrayado. De pronto, mientras la escuchaba hablar en el estudio, pasó la vida volando. De sus maravillosos 34 años al frente del noticiero compartí más 20. Nuestra líder, nuestra guía, nuestra compañera, nuestra amiga. Nos inculcó unión, respeto y compromiso. Nos dio identidad y sentido de pertenencia. Nos transmitió sus valores y su inmenso talento. No sabíamos nada. Cuando estaba apagando la luz de mi oficina para marchar rumbo a casa me enteré… Sólo se me ocurrió ir a abrazarla para decirle que la quiero y la admiro. Gracias por encendernos con tu fuego. Hoy y siempre. Disfrutá lo que viene, querida Blanca".

El comunicador Fernando Tetes, expresó: "Gracias eternas Blanca Rodríguez por estos años hermosos de poner el info para conocer las noticias desde tu seriedad y profesionalismo. Gracias por inspirarnos a tantos, por tu compromiso y rigor, por haber roto prejuicios. No te vayas de @MasTemprano810 también!".

La senadora frenteamplista Sandra Lazo, publicó: "Gracias Blanca Rodríguez por tu don de gente, por tu tarea, por todos estos años de dedicación. Seguro seguirás aportando desde el lugar que tú decidas o el que la vida te depare. Que la vida te depare lo mejor".

La periodista Iliana da Silva, escribió: "Gracias Blanca Rodríguez por tu compromiso, profesionalismo y valentía. Gracias a vos se rompieron muchos techos de cristal. Abriste caminos y dejas una huella hermosa".