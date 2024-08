Blanca Rodríguez: "Cierro esta etapa que fue maravillosa y lo hago con una gran paz y con tranquilidad"

"Hace 38 años que entré a Canal 10 y hace 34 años que estoy en la conducción de Subrayado, sí 34 años. No sé si es un récord mundial pero debe andar cerca. Y quiero decirles que esta es mi última semana al frente de la conducción de la edición central de Subrayado. Última semana porque el viernes me estaré despidiendo de ustedes desde este lugar tan querido. Lo primero que quiero decirles es que es una decisión mía, que vengo hace mucho tiempo conversando con la gerencia y la dirección de la empresa. Yo he pasado aquí más de la mitad de mi vida a este lugar llegué llena de sueños, pero quiero decirle que ni en los más audaces, estaba todo lo que logré aquí. Inimaginable para mí. En este lugar empecé, en este lugar crecí, personal y profesionalmente y fue siempre para mi un espacio de realización, y de mucha felicidad y de este lugar ahora decidí irme", continuó.

Agregó: "Lo primero que quiero descartar es cualquier especulación sobre mi partida y de esto voy a hablar solo ahora con ustedes. Es una decisión tomada a conciencia y de hace tiempo reitero que vengo conversando con la dirección. Una dirección empresarial que avizoró en mí posibilidades que ni yo misma había pensado nunca, y muchas veces debieron convencerme de ello, ante mi resistencia, de que era capaz de hacerlo. Es más cuando en el año 2013 el gerente periodístico del canal, Marcelo Baldovino, que ha sido una gran compañero de ruta, me planteó la conducción del noticiero sola, una vez más dieron ellos el paso ese que marcó para mí un hito, y también para la televisión nacional. Ahora yo debí convencerlos a ellos de que era el momento de esta decisión y siento una gran paz de poder tomarla yo. Por todo esto yo solo puedo tener gratitud y reconocimiento. Trabajar en un noticiero no es siempre tarea grata, pensando en el material con el que se trabaja mayoritariamente. Pero este ha sido un ámbito en el que siempre primó en el equipo de trabajadores, el afecto, la amistad y la confianza, elemento clave para jugársela en vivo minuto a minuto".

"Yo tengo que agradecerles a mis compañeros, a los que ya no están y a los que están en la redacción de Subrayado, a los que están en los móviles en la calle, a los que están en el control y a los que están acá acompañándome en el estudio, que me hayan cuidado, porque eso no es solo compromiso laboral eso es afecto. Juntos hemos atravesado mil batallas, momentos dolorosos, pérdidas, momentos felices como la llegada de tantos hijos que son nuestros sobrinos, risas muchas, porque hay que exorcizar las malas noticias. Mil veces nos hemos abrazado para llorar y para festejar. Agradezco eso y el respeto que siento en cada paso que doy por este querido canal, desde que saludo en la recepción hasta cada compañera y compañero de las diferentes áreas con los que me cruzo. Y agradecerles a ustedes que me han acompañado, que me han esperado, que me vieron crecer profesionalmente y hoy siguen allí. Y también a ustedes el respeto en cada encuentro. Siempre la palabra de aliento y una vez más la confianza", prosiguió.

"Subrayado es desde hace años el noticiero de mayor audiencia de la televisión nacional y eso claro está nos llena de orgullo, sabemos que eso es un premio al esfuerzo, porque puede haber muchas oportunidades que si no hay esfuerzo se pierden. Pero es también un reconocimiento a la exigencia que hemos tenido y tenemos para nosotros mismos y debemos mantener para que ustedes nos sigan eligiendo. Yo no me jubilo porque trabajaré mientras respire, en otras cosas obviamente, también oportunidades inesperadas. No renuncio, simplemente cierro esta etapa que fue maravillosa y lo hago con una gran paz y con la tranquilidad que me da saber que puedo tomar esta decisión dejando una entrada luminosa para quienes vienen ahora y una puerta abierta para muchas mujeres y muchos hombres que no dudo ustedes seguirán recibiendo en sus casas cada día a las 7 de la tarde", continuó.

"Que vamos a extrañar, sí claro, bueno fuera que no. Extrañaré este ritual que tengo desde hace 34 años de darles la bienvenida a las noticias, y todo lo que esta historia tan larga encierra. Pero la vida es tan rica, y sigue. Y con la misma alegría con la que entré cada día de mi vida a este canal, encararé la nueva etapa de mi vida, y seguiremos juntos, porque nos queda el resto de la semana todavía y después la vida nos va a seguir encontrando en cualquier rincón de este precioso país y de esta maravillosa ciudad. Ahora les digo que nos reencontramos mañana y recuerden que para nosotros mañana es ahora", concluyó.