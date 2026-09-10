La Policía investiga un ataque a balazos ocurrido en la tarde de este jueves en el barrio Ituzaingó.
Enfrentamiento a tiros entre dos motos y un auto en el barrio Ituzaingó; en la escena quedaron unas 10 vainas
La Policía analiza las cámaras de la zona y realiza el relevamiento correspondiente; logró incautar las dos motos, pero el auto se dio a la fuga.
Información a la que accedió Subrayado indica que el tiroteo se dio entre personas que circulaban en dos motos y en un auto.
En la escena quedaron unas 10 vainas y un vehículo con un impacto de bala; detrás del mismo había niños jugando al momento del ataque.
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La Policía pudo recuperar las dos motos, a unas cuadras, pero el auto se dio a la fuga.
Al momento no hay personas heridas.
En el lugar trabaja personal de Policía Científica y Grupo PADO.
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