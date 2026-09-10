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ATAQUE A BALAZOS

Enfrentamiento a tiros entre dos motos y un auto en el barrio Ituzaingó; en la escena quedaron unas 10 vainas

La Policía analiza las cámaras de la zona y realiza el relevamiento correspondiente; logró incautar las dos motos, pero el auto se dio a la fuga.

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La Policía investiga un ataque a balazos ocurrido en la tarde de este jueves en el barrio Ituzaingó.

Información a la que accedió Subrayado indica que el tiroteo se dio entre personas que circulaban en dos motos y en un auto.

En la escena quedaron unas 10 vainas y un vehículo con un impacto de bala; detrás del mismo había niños jugando al momento del ataque.

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La Policía pudo recuperar las dos motos, a unas cuadras, pero el auto se dio a la fuga.

Al momento no hay personas heridas.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica y Grupo PADO.

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