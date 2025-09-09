RECIBÍ EL NEWSLETTER
robo de vehículos

Policía tras los pasos de una banda que roba vehículos en Montevideo y los lleva a Florida; hay un detenido

La Policía hizo un allanamiento en Florida donde incautó uno de los autos utilizados para los robos, otro auto robado, libretas, herramientas y chapas matrícula.

La Brigada de Automotores allanó este martes en Florida.

camara-robo-auto-aguada

Casi a las 10 de la mañana del 1° de setiembre, un hombre bajó de un auto blanco en Cuareim y Panamá –Aguada– y tras varios segundos intentando abrir una camioneta Nissan blanca, lo logró. Se subió y la robó.

El delito motivó una investigación del Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores que, tras realizar tareas de inteligencia, llegó a la conclusión de que estas personas roban vehículos en Montevideo, les cambian la chapa matrícula y los llevaban hacia Sarandí Grande, en el departamento de Florida.

Hasta ese departamento llegaron los policías de la Brigada de Automotores en la mañana de este martes, donde realizaron un allanamiento y detuvieron a un hombre con antecedentes penales, presuntamente vinculado a una serie de robos de vehículos realizados en Montevideo y trasladados a Florida.

buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevo por la fuerza a sus dos hijos en soriano
Seguí leyendo

Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano

Además, incautaron varios vehículos, entre ellos, un auto Toyota blanco, el mismo que se utilizó en el robo realizado en Cuareim y Panamá, y un auto Mercedes Benz que estaba reportado como robado.

Durante el allanamiento los efectivos encontraron chapas matrícula, libretas de propiedad, herramientas y químicos utilizados para adulterar los autos robados, además de documentación que será analizada para continuar con la investigación.

El detenido será llevado ante la Fiscalía mientras que la Policía continúa con la investigación sobre esta maniobra de robo de vehículos.

Temas de la nota

Lo más visto

Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento: familia denuncia que Policía entró a su casa por error
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
PASADAS LAS 14 HORAS

Video: robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024

Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
operativo antidrogas

Allanamientos en el Cerro dejan seis detenidos, armas y drogas incautadas
allanamiento en paso carrasco

Robo a joyería: Policía halló otras motos usada por los ladrones, sus ropas y una granada

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para conocer cómo se procedió en el caso del hombre que mató a sus hijos
Ministro Negro anunció nuevo sistema para casos de violencia de género: en qué consiste video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro Negro anunció nuevo sistema para casos de violencia de género: en qué consiste
Cae otro sospechoso de asesinar a El gordo Mauro: fue detenido tras un llamado por disparos video
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024

Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos

Dejá tu comentario