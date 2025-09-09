Policía tras los pasos de una banda que roba vehículos en Montevideo y los lleva a Florida; hay un detenido

Casi a las 10 de la mañana del 1° de setiembre, un hombre bajó de un auto blanco en Cuareim y Panamá –Aguada– y tras varios segundos intentando abrir una camioneta Nissan blanca, lo logró. Se subió y la robó.

El delito motivó una investigación del Área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Automotores que, tras realizar tareas de inteligencia, llegó a la conclusión de que estas personas roban vehículos en Montevideo, les cambian la chapa matrícula y los llevaban hacia Sarandí Grande, en el departamento de Florida .

Hasta ese departamento llegaron los policías de la Brigada de Automotores en la mañana de este martes, donde realizaron un allanamiento y detuvieron a un hombre con antecedentes penales, presuntamente vinculado a una serie de robos de vehículos realizados en Montevideo y trasladados a Florida.

Además, incautaron varios vehículos, entre ellos, un auto Toyota blanco, el mismo que se utilizó en el robo realizado en Cuareim y Panamá, y un auto Mercedes Benz que estaba reportado como robado.

Durante el allanamiento los efectivos encontraron chapas matrícula, libretas de propiedad, herramientas y químicos utilizados para adulterar los autos robados, además de documentación que será analizada para continuar con la investigación.

El detenido será llevado ante la Fiscalía mientras que la Policía continúa con la investigación sobre esta maniobra de robo de vehículos.