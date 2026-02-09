Encontraron un salvavidas durante la búsqueda del pescador en el océano frente a Rocha

La búsqueda del pescador desaparecido en el océano Atlántico , frente a la costa de Rocha , continúa tras una semana de operativo y en las últimas horas tuvo como novedad el hallazgo de un salvavidas, que sería presuntamente de la embarcación del hombre.

Desde la Armada indicaron que el operativo se mantiene activo todos los días y se suspende únicamente durante la noche. La búsqueda se realiza por agua, por aire y con rastrillajes en tierra, utilizando aviones, gomones y medios navales, además de la colaboración de pescadores artesanales de la zona.

El vocero de la Armada, Alejandro Pérez, explicó que una búsqueda en el océano presenta dificultades debido a los cambios de corrientes y a los fenómenos asociados al estado del tiempo, lo que complejiza las tareas de localización.

Durante la semana de operativo, además del salvavidas, ya se habían encontrado un celular, llaves y lentes del pescador dentro de un táper, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Subrayado informó hace una semana que el hombre realizaba actividades recreativas cuando desapareció. Se trata de Oscar Calimares, pescador artesanal y oriundo de Cabo Polonio, donde él y su familia han vivido históricamente de la pesca.

La embarcación es una lancha deportiva regularizada, con permisos para ser utilizada como embarcación de pesca artesanal. Vecinos contaron a Subrayado que lo vieron el lunes 2 temprano bajar la lancha y dirigirse hacia las islas ubicadas frente a Cabo Polonio. Pasado el mediodía, uno de los guardavidas observó la embarcación dada vuelta.

La lancha naufragada fue llevada a tierra por dos embarcaciones de pesca artesanal, que la remolcaron hasta la costa.