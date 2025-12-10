Encontraron a un joven de 23 años muerto durante un allanamiento en Paso de los Toros

Un joven de 23 años fue encontrado muerto adentro de una vivienda a la que ingresó la Policía de Tacuarembó durante un allanamiento. Cuando los policías del GRT ingresaron hallaron el cuerpo de la víctima, que presentaba diversas lesiones de arma blanca y una posible lesión de arma de fuego en la cabeza.
"Fue un episodio bastante violento para esa comunidad", indicó el jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, sobre el hecho ocurrido en Paso de los Toros. La Dirección de Investigaciones de la Jefatura trabaja para identificar a los responsables del homicidio.
El joven era oriundo de Las Piedras, departamento de Canelones. La Fiscalía de Paso de los Toros está a cargo de la investigación.
