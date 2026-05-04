Un hombre de 63 años cayó debajo de un viaducto en obra en ruta 5 y falleció.
Encontraron a un hombre caído y con un golpe en la cabeza debajo de un viaducto, lo trasladaron y falleció
El hecho ocurrió en la ruta 5, esquina con calle 24 de Abril, en Florida, y es investigado por la Fiscalía de ese departamento.
El hecho ocurrió el sábado en la mañana, en el departamento de Florida. La Policía fue informada sobre una persona caída a la altura de la calle 24 de Abril.
Efectivos concurrieron al lugar, y allí constataron que la víctima tenía sangrado en la cabeza pero todavía con vida. Fue personal médico, lo trasladaron a un centro asistencial en estado grave por el traumatismo craneal y falleció en la mañana del domingo.
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