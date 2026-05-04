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LA VÍCTIMA TENÍA 63 AÑOS

Encontraron a un hombre caído con un golpe en la cabeza debajo de un viaducto, lo trasladaron y falleció

El hecho ocurrió en la ruta 5, esquina con calle 24 de Abril, en Florida, y es investigado por la Fiscalía de ese departamento.

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Un hombre de 63 años cayó debajo de un viaducto en obra en ruta 5 y falleció.

El hecho ocurrió el sábado en la mañana, en el departamento de Florida. La Policía fue informada sobre una persona caída a la altura de la calle 24 de Abril.

Efectivos concurrieron al lugar, y allí constataron que la víctima tenía sangrado en la cabeza pero todavía con vida. Fue personal médico, lo trasladaron a un centro asistencial en estado grave por el traumatismo craneal y falleció en la mañana del domingo.

Mataron a un hombre de 74 años en la puerta de un pool y bar de 8 de Octubre. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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Mataron a un hombre de 74 años en la puerta de un pool y bar de 8 de Octubre

Policía Científica relevó la escena y Fiscalía ordenó distintas acciones.

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