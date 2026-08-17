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LIBERTAD A PRUEBA

Paysandú: colocó dispositivo para clonar tarjetas en un cajero y lo detuvieron al momento de retirarlo

La condena fue por un delito de fraude informático agravado, y deberá cumplir ocho meses de libertad a prueba.

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La Policía de Paysandú detuvo a un hombre de nacionalidad brasileña que clonaba tarjetas de crédito en cajeros automáticos.

Personal del Área de Investigaciones trabajó en coordinación con la gerencia de Prevención de Fraude del Banco República, para identificar al hombre, que instaló dispositivos de clonación de tarjetas en una sucursal de ese departamento.

Cuando el hombre fue al lugar para retirar los dispositivos, las autoridades lo detuvieron in fraganti y le incautaron elementos vinculados a la maniobra.

Foto: Subrayado. 
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Fue condenado por un delito de fraude informático agravado, con una pena de ocho meses de libertad a prueba.

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