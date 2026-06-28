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MONTEVIDEO

Encontraron el cuerpo de un hombre en el barrio Cerro; la causa es investigada como muerte dudosa

Un hombre que fue a cortar leña al descampado encontró el cuerpo y llamó a la Policía. Aguardan pericias.

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Encontraron el cuerpo de un hombre en un descampado del barrio Cerro, este domingo.

La víctima estaba en una zona cercana a las calles Japón y Vigo. Un vecino que fue a cortar leña al lugar lo vio, según información primaria.

El caso tiene carátula de muerte dudosa.

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Aguardan pericias para más detalles sobre tiempo de muerte y causa.

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