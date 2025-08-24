Encontraron en Santana do Livramento el cuerpo de un uruguayo de 27 años que estaba desaparecido

El cuerpo de un joven de 27 años que estaba desaparecido fue encontrado este domingo en Santana do Livramento. La Policía de Brasil junto con la de Uruguay investigan el hecho.
El cuerpo estaba enterrado en el lugar. "Fue planificado y quien vino para acá conocía evidentemente el territorio", afirmó el jefe de Policía, Germán Suárez.
El jefe de Policía de Rivera, Germán Suárez, habló con la prensa de Rivera y adelantó que "primariamente es un homicidio" que ocurrió en Santana do Livramento.
La denuncia de la desaparición del joven fue presentada por su familia el sábado de madrugada "y que habría ingresado a territorio brasileño", lo que se corroboró con cámaras de seguridad de ambos lados de la línea de frontera.
