Encontraron restos óseos en un edificio de Parque Batlle e investigan si son humanos.
Encontraron restos óseos en un edificio de Parque Batlle y los enviaron a forense para determinar si son humanos
Ocurrió en un edificio de la calle Ponce, este sábado, cuando dos hombres realizaban trabajos de albañilería en el lugar.
El hallazgo ocurrió este sábado, en un edificio de Av. Luis Ponce e Isabelino Bosch, por parte de una persona que realizaba trabajos de albañilería junto a su hermano. Relataron a la Policía que estaban limpiando el lugar cuando "encontraron unos huesos que podrían ser de origen humano". Los mismos estaban en el entrepiso del edificio, y luego encontraron más restos en el estacionamiento.
Los restos fueron enviados al Instituto Técnico Forense. El caso está a cargo de Fiscalía de Flagrancia 11º Turno, con la fiscal María Cecilia Bonsignore.
Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
