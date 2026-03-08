Encontraron restos óseos en un edificio de Parque Batlle y los enviaron a forense para determinar si son humanos

El hallazgo ocurrió este sábado, en un edificio de Av. Luis Ponce e Isabelino Bosch, por parte de una persona que realizaba trabajos de albañilería junto a su hermano. Relataron a la Policía que estaban limpiando el lugar cuando "encontraron unos huesos que podrían ser de origen humano". Los mismos estaban en el entrepiso del edificio, y luego encontraron más restos en el estacionamiento.