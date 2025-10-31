RECIBÍ EL NEWSLETTER
Caso Laurta: encontraron restos humanos en una ruta de Entre Ríos e investigan si pertenecen al remisero asesinado

El cuerpo de Palacios fue encontrado el 13 de octubre, cerca de Concordia. Estaba decapitado y sin brazos. La Justicia de Argentina imputó al uruguayo por este caso.

Martín Palacio, remisero desaparecido en Córdoba, Argentina.

Martín Palacio, remisero desaparecido en Córdoba, Argentina.

La Policía de Argentina continúa investigando el caso del uruguayo Pablo Laurta, por el doble femicidio de su expareja y exsuegra y por el crimen del remisero Martín Palacios. En las últimas horas, fueron encontrados restos humanos que sospechan pertenecen a Palacios.

Medios argentinos informaron que los restos fueron encontrados por un conductor, que los vio junto a una bolsa negra en ruta 15, en Entre Ríos. Las autoridades buscan ahora identificar los restos para determinar si pertenecen efectivamente al cuerpo del remisero.

El cuerpo de Palacios fue encontrado el 13 de octubre, cerca de Concordia. Estaba decapitado y sin brazos.

Foto: AFP.
Anuncian instalación de "dispositivos antiintrusión" en el museo del Louvre antes de fin de año

Laurta está ahora detenido en Córdoba, donde avanza la investigación por el doble femicidio. Antes, fue imputado en Entre Ríos por el caso del remisero a quien contactó para su traslado, lo encontró el 8 de octubre y luego desapareció.

