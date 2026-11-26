Personal de Prefectura y de Aduanas realiza este jueves de tarde la revisión de los contenedores de un buque en el que se detectó la presencia de droga durante su escala en el Puerto de Montevideo.

Un ladrillo de la droga fue encontrado en el piso de la nave Maersk Leticia. El envoltorio tenía la inscripción de BEBETO 7 con la figura de una corona en la parte superior. Las pericias científicas realizadas a la sustancia dio que es una mezcla de cannabis, dijeron fuentes de la investigación.

Tras el hallazgo, las tareas de búsqueda se extendieron en todo el barco, pero no se habrían detectado nuevos hallazgos, por lo que se presume, por la cantidad, que sería para consumo personal.

Por protocolo, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que autorizó el peritaje de todos los contenedores de la embarcación. El Maersk Leticia es un buque que cubre la ruta Paranaguá (Brasil), Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina).

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