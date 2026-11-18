Ministerio del Interior

A través del Operativo Centinela, la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Paysandú detuvo a dos personas en ruta 3 e incautó metilendioxianfetamina, una sustancia sintética, que supera el millón de dólares.

El procedimiento comenzó en un control vehicular de rutina a la altura del Km 390.

Luego de pesada la droga, los efectivos constataron que se trataba de unos 6,101 kilogramos. De acuerdo con las estimaciones sobre su valor en el mercado ilegal, representarían aproximadamente unas 76.262 dosis, que superan el millón de dólares.

Los dos involucrados permanecen detenidos por disposición de Fiscalía, mientras continúan las actuaciones y diligencias correspondientes.

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