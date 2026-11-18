A través del Operativo Centinela, la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Paysandú detuvo a dos personas en ruta 3 e incautó metilendioxianfetamina, una sustancia sintética, que supera el millón de dólares.
Incautaron 76.262 dosis de MDA valuada en más de un millón de dólares; hay dos detenidos
La Operación Centinela tuvo lugar en ruta 3, a la altura del kilómetro 390, en un control de rutina. Los detenidos están a disposición de la Justicia.
El procedimiento comenzó en un control vehicular de rutina a la altura del Km 390.
Luego de pesada la droga, los efectivos constataron que se trataba de unos 6,101 kilogramos. De acuerdo con las estimaciones sobre su valor en el mercado ilegal, representarían aproximadamente unas 76.262 dosis, que superan el millón de dólares.
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Los dos involucrados permanecen detenidos por disposición de Fiscalía, mientras continúan las actuaciones y diligencias correspondientes.
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