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En vivo: Orsi participa en Paraguay de la Cumbre del Mercosur y asume la presidencia rotativa del bloque

El presidente Orsi participa de la Cumbre del Mercosur en Paraguay y asume la presidencia del bloque por el próximo semestre, hasta diciembre.

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El presidente de Paraguay Santiago Peña y su par de Uruguay Yamandú Orsi en la Cumbre del Mercosur. Foto: Presidencia de Uruguay.

El presidente de Paraguay Santiago Peña y su par de Uruguay Yamandú Orsi en la Cumbre del Mercosur. Foto: Presidencia de Uruguay.

El presidente Orsi participa este martes de mañana en la Cumbre del Mercosur en Paraguay, y a primera hora de la tarde asume la presidencia del bloque regional por el próximo semestre, hasta la reunión en Montevideo prevista para diciembre.

Siga en vivo la Cumbre:

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Esta Cumbre tendrá como uno de los temas centrales el acuerdo de comercio que ya entró en vigencia con la Unión Europea, y la falta de acuerdo entre los países del Mercosur para distribuir las cuotas de acceso libre de aranceles a los 27 países que integran el bloque europeo.

Orsi en la Cumbre del Mercosur de Paraguay. Foto: captura de pantalla de la transmisión oficial.
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Hasta tanto no haya un acuerdo entre Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, cada país obtiene la cuota de acceso libre de aranceles o con aranceles reducidos de acuerdo a sus posibilidades de exportación y a la celeridad en concretar los negocios por parte de los privados.

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