En vivo: la conferencia del técnico de Uruguay Marcelo Bielsa

El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, brinda este jueves una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol tras la derrota de la Celeste 5-1 ante Estados Unidos en el último amistoso de noviembre de cara al Mundial 2026.

El DT asumió la responsabilidad por el nivel de la selección y reconoció que su "gestión de los jugadores y del equipo" no fue la adecuada.

“La parte de responsabilidad que me toca es toda. No es un problema de ausencias. Bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, y si eso no se refleja, usted hace mucho pero no lo hace bien. No es un problema de jugadores, es de gestión de los jugadores”.

Y añadió: “Si se da el resultado tan grande, es una crítica muy grande a la gestión del equipo. Es muy difícil que yo no sienta que tengo que hacerme responsable. Pero no alcanza con eso. Estoy tratando de dar respuestas. Se reflejan las dificultades de la gestión del equipo”. Embed - Conferencia de prensa | Marcelo Bielsa | Post-fecha FIFA noviembre | #AUFTV

