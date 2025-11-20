RECIBÍ EL NEWSLETTER

En vivo: la conferencia del técnico de Uruguay Marcelo Bielsa

El DT asumió la responsabilidad por el nivel de la selección y reconoció que su "gestión de los jugadores y del equipo" no fue la adecuada.

El entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, brinda este jueves una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol tras la derrota de la Celeste 5-1 ante Estados Unidos en el último amistoso de noviembre de cara al Mundial 2026.

“La parte de responsabilidad que me toca es toda. No es un problema de ausencias. Bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, y si eso no se refleja, usted hace mucho pero no lo hace bien. No es un problema de jugadores, es de gestión de los jugadores”.

Marcelo Bielsa ante Estados Unidos. Foto: AFP
"La parte de responsabilidad que me toca es toda", dijo Marcelo Bielsa tras goleada

Y añadió: “Si se da el resultado tan grande, es una crítica muy grande a la gestión del equipo. Es muy difícil que yo no sienta que tengo que hacerme responsable. Pero no alcanza con eso. Estoy tratando de dar respuestas. Se reflejan las dificultades de la gestión del equipo”.

