RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOLEADA EN CONTRA 5-1 CON EEUU

"La parte de responsabilidad que me toca es toda", dijo Marcelo Bielsa tras la goleada

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa asumió otra vez la responsabilidad por el nivel de la selección. Reconoció que su “gestión de los jugadores y del equipo” no es la adecuada.

Marcelo Bielsa ante Estados Unidos. Foto: AFP

Marcelo Bielsa ante Estados Unidos. Foto: AFP

El entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por una mala “gestión de los jugadores y del equipo” tras la goleada 5-1 que sufrió la selección ante Estados Unidos el martes de noche en Tampa, Florida.

Bielsa dijo que no tiene nada para reprochar a los jugadores y que eso aumenta su responsabilidad como entrenador.

“La parte de responsabilidad que me toca es toda. No es un problema de ausencias. Bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, y si eso no se refleja, usted hace mucho pero no lo hace bien. No es un problema de jugadores, es de gestión de los jugadores”, dijo Bielsa en conferencia de prensa tras la derrota inédita para la Celeste en los últimos años.

Uruguay goleado por Estados Unidos. Bentancur, capitán, fue expulsado. Foto: AFP
Seguí leyendo

Uruguay fue vapuleado 5-1 por EEUU y llueven críticas sobre Marcelo Bielsa y el rendimiento de los jugadores

“Si se da el resultado tan grande, es una crítica muy grande a la gestión del equipo. Es muy difícil que yo no sienta que tengo que hacerme responsable. Pero no alcanza con eso. Estoy tratando de dar respuestas. Se reflejan las dificultades de la gestión del equipo”, agregó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ministerio de Ambiente detectó cianobacterias que cubren gran parte de la superficie de la Laguna Garzón
POR FIRMA FALSA DE ESCRIBANO

Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama
inversión USD70 millones

Llegaron al puerto tres de siete locomotoras de una multinacional uruguaya que unirán Montevideo y Rivera
SE MANTENDRÁ POR 12 HORAS

Inumet advierte por ingreso por áreas costeras de una gran nube de polvo proveniente de la Patagonia
MBURUCUYÁ Y PIRI

Una mujer de 26 años fue hallada muerta con un disparo en el tórax en una casa de Salinas

Te puede interesar

Orsi sobre Cardama: El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas
GOBIERNO AMPLÍA DENUNCIA PENAL

Orsi sobre Cardama: "El formato del contrato es una trampa, me preocupa mucho cómo se definió y hay que estar muy alertas"
Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. Foto: FocoUy
FUNDADOR Y CEO DE MERCADO LIBRE

Marcos Galperin: "En Uruguay hay muchísimas oportunidades y van por el camino de liberar, desregular y abrirse al mundo"
Foto: Subrayado. 
san josé

Hallan restos óseos humanos en San José y peritos buscan establecer su procedencia

Dejá tu comentario