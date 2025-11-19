"La parte de responsabilidad que me toca es toda", dijo Marcelo Bielsa tras la goleada

Marcelo Bielsa ante Estados Unidos. Foto: AFP

El entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por una mala “gestión de los jugadores y del equipo” tras la goleada 5-1 que sufrió la selección ante Estados Unidos el martes de noche en Tampa, Florida.

Bielsa dijo que no tiene nada para reprochar a los jugadores y que eso aumenta su responsabilidad como entrenador.

“La parte de responsabilidad que me toca es toda. No es un problema de ausencias. Bajo mi conducción hacemos mucho para el desarrollo del equipo, y si eso no se refleja, usted hace mucho pero no lo hace bien. No es un problema de jugadores, es de gestión de los jugadores”, dijo Bielsa en conferencia de prensa tras la derrota inédita para la Celeste en los últimos años.

“Si se da el resultado tan grande, es una crítica muy grande a la gestión del equipo. Es muy difícil que yo no sienta que tengo que hacerme responsable. Pero no alcanza con eso. Estoy tratando de dar respuestas. Se reflejan las dificultades de la gestión del equipo”, agregó.

