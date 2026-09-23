"En Venezuela habrá elecciones", asegura presidenta interina en discurso ante la ONU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el miércoles que habrá elecciones en el país, luego de agradecer al mandatario estadounidense Donald Trump por "retomar sus relaciones diplomáticas" durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez asumió el poder de forma interina en enero, tras la caída en un operativo militar estadounidense de Nicolás Maduro, de quien era vicepresidenta.

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"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones", afirmó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque sin mencionar un plazo.

Los comicios de 2024, en los que Maduro se proclamó reelecto presidente, fueron denunciados como fraudulentos por la oposición y ese resultado fue desconocido por Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina y Europa.

La mandataria resaltó que impulsa un "proceso de revisión institucional" que genere mejores condiciones antes de dar ese paso.

"Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", argumentó.

Aunque no nombró a Maduro ni se refirió a la operación estadounidense, sostuvo que encabeza una transición hacia una "etapa de democracia" en el país.

Habló de asumir la "responsabilidad histórica" de "conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo".

Dijo que quiere "construir el país al que muchos quieran regresar y no solamente aquel del que muchos quisieron huir", en alusión a los más de 8 millones de venezolanos que han migrado según estimaciones de la ONU.

También agradeció a Trump por su "disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela" nueve meses después de la caída de Maduro, que ahora está recluido en una prisión de Nueva York acusado de "narcoterrorismo".

En su gestión Rodríguez ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela.

En Nueva York se ha reunido con directivos de multilaterales financieras y con varios jefes de Estado, entre ellos Donald Trump.

Rodríguez agradeció a la comunidad internacional por la ayuda dirigida a atender el doble sismo que azotó Venezuela en junio.

Este fue el primer discurso de un mandatario venezolano ante el pleno de la ONU desde 2018.

FUENTE: afp