Nueva audiencia de Marset en Estados Unidos; defensa solicitó eliminación de pruebas electrónicas

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset tuvo una nueva audiencia judicial en Estados Unidos. La instancia se centró en uno de los argumentos principales de la defensa, que solicitó la eliminación de ciertas pruebas electrónicas del expediente.

Según pudo saber Subrayado a través de fuentes cercanas a la investigación, Fiscalía tiene la intención de presentar mensajes cifrados y registros de transacciones bancarias. Este material fue recopilado tras la detención de Marset.

Durante la audiencia, se implementó un protocolo de seguridad específico. El tribunal permitió el uso de computadoras para mostrar la evidencia, pero estos dispositivos funcionaron sin conexión a internet. Las cámaras de las computadoras fueron tapadas con cinta para evitar cualquier posible transmisión.

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El argumento de los abogados del uruguayo se centró en cuestionar la validez de la evidencia que sustenta parte de la acusación. Los defensores afirman que durante la obtención de estos elementos se produjeron acciones ilegales.

Por otro lado, Fiscalía intenta mantener el uso de las pruebas dentro del proceso legal.

La decisión del juez sobre las pruebas objetadas será crucial para el avance del proceso y para las acusaciones de narcoterrorismo que enfrenta Marset.

El abogado de Marset, Santiago Moratorio, dijo a Subrayado que fue una audiencia de evaluación de las mociones previas al juicio. La defensa presentó siete mociones que fueron contestadas por la Fiscalía y los abogados del uruguayo plantearon las respectivas réplicas.

Sebastián Marset fue detenido el 13 de marzo en Bolivia y trasladado horas más tarde a Estados Unidos, más precisamente al estado de Virginia, donde se lleva la causa en su contra por utilizar bancos del lugar para lavar dinero de origen ilícito.

Estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil.

La Justicia norteamericana lo acusa de narcotráfico y lavado de dinero, delitos a los que le sumó conspiración narcoterrorista y conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos.

El Tribunal de Distrito Este de Virginia fijó el 11 de enero de 2027 para el inicio del juicio contra el narcotraficante uruguayo.

El juicio será con un jurado (ciudadanos norteamericanos comunes), quienes terminarán decidiendo si Marset es o no culpable.

La evidencia que se pueda presentar en el proceso resultará clave.