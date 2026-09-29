En el marco del Día de la Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos, el Ministerio de Ambiente firmó un acuerdo para tratar esta problemática
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En Uruguay se desperdicia un millón de toneladas de alimentos por año; buscan reducirlo a la mitad
Desde el Ministerio de Ambiente se firmó un acuerdo para abordar esta problemática con un objetivo hacia el año 2032.
Desde la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinasea) señalan que hay que plantear "acciones más concretas para reducir el descarte de alimentos, que en Uruguay está en el entorno del millón de toneladas por año, de alimentos que se están perdiendo o desperdiciando".
El objetivo es reducir a la mitad para el 2032.
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