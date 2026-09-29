En Uruguay se desperdicia un millón de toneladas de alimentos por año; buscan reducirlo a la mitad

En el marco del Día de la Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos, el Ministerio de Ambiente firmó un acuerdo para tratar esta problemática

Desde la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinasea) señalan que hay que plantear "acciones más concretas para reducir el descarte de alimentos, que en Uruguay está en el entorno del millón de toneladas por año, de alimentos que se están perdiendo o desperdiciando".