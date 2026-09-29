Conflicto en el puerto de Montevideo: no hubo acuerdo y las partes vuelven a reunirse el jueves

Se desarrolló este martes una nueva instancia de negociación por el conflicto del puerto de Montevideo. Hasta el momento no hay acuerdo y las partes volverán a reunirse el próximo jueves.

Álvaro Reinaldo, del sindicato de TCP, dijo que están en cuarto intermedio hasta este miércoles.

"Los tres puntos fueron claros. La propuesta de acercamiento del Ministerio es cómo abordar los 21 jornales asegurados, una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio colectivo y un pago excepcional por tareas que se hacen en tres sectores de la terminal", explicó.

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Consultado sobre el plazo del convenio colectivo, Reinaldo sostuvo que se les hace dificultoso abordar un convenio tan largo en el tiempo y que están dispuestos a firmar un convenio a menor plazo e incluso incluir una cláusula de una prórroga de seis meses.

En lo que respecta a las partidas extraordinarias, desde el sindicato ven la posibilidad de aceptar la propuesta del ministerio.