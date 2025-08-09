En un partido sin público por sanción, Peñarol y Nacional vuelven a disputar un clásico en el CDS

Aurinegros y tricolores se ven las caras, a las 15:00 horas de este domingo, en el estadio Campeón del Siglo ( CDS ), en Montevideo. El clásico es por la 2ª fecha del Torneo Clausura, de la Liga AUF Uruguay.

El partido será sin público, por una sanción que la AUF aplicó a Peñarol y Nacional , tras los incidentes en el último clásico, que se jugó en el estadio Centenario. Allí un policía fue herido de gravedad por una bengala que fue arrojada desde la tribuna Colombes, y desde este viernes hay un detenido como sospechoso de estar implicado .

La sanción implicó que Peñarol tenga dos partidos sin público en su estadio. Pese a eso, los hinchas organizaron un recibimiento a su delegación, a la hora 12:00 en las rutas 102 y 8, en el ingreso al Campeón del Siglo. En tanto, hinchas de Nacional convocaron a un banderazo en Los Céspedes, a la misma hora.

Seguí leyendo Peñarol y Nacional informaron sus equipos titulares; el clásico comienza en menos de una hora

El Ministerio del Interior despliega este sábado 150 policías para el operativo. Habrá controles en la zona del estadio, además de un operativo para la llegada de las delegaciones de ambos equipos, y de los árbitros.

El juez principal será Javier Burgos, quien ya arbitró el pasado 26 de enero el clásico de la Supercopa Uruguaya, cuando los tricolores ganaron 2-1. Esa fue la final del torneo.

Acompañarán a Burgos, Martín Soppi y Alberto Píriz. El cuarto árbitro será Federico Arman, y en el VAR estarán Diego Dunajec, Yimmi Álvarez y Héctor Bergaló.

Convocados.

Mirá los convocados por parte de Diego Aguirre.

image

Mirá los convocados por parte de Pablo Peirano.