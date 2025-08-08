RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios

El Poder Ejecutivo presentó una nueva propuesta para destrabar el conflicto en el sector pesquero que ya lleva dos meses por la incorporación de un tripulante más a los barcos.

riva-zuchelli-camara-pesquera

En medio del conflicto que afecta al sector pesquero, las cámaras empresariales abrieron un llamado a través de un portal web en el que convocan a quienes quieran trabajar en el sector, con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios.

La convocatoria se realiza a través de la página: https://www.uruguaypesca.com/. Casi 200 personas se postularon al llamado en las primeras seis horas de habilitado en la web. Según indicaron desde la cámara de la industria pesquera, se estima un mínimo de 30 y un máximo de 300 a 500 vacantes.

"Seguimos esperando alguna solución al respecto", dijo a Subrayado Juan Riva Zuchelli, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera. Recordó que el sindicato sigue con la propuesta de sumar un marinero más a la tripulación y los empresarios sostienen que no corresponde de acuerdo al convenio vigente.

agentes de carga denuncian afectacion en comercio exterior por barcos que omiten el puerto de montevideo
Riva Zuchelli indicó que el llamado abre la posibilidad de que personas sindicalizadas o no, con o sin libreta de embarque, tengan la libertad de poder trabajar.

El llamado despertó malestar en el sindicato de trabajadores que este viernes tuvo una reunión con el Ministerio de Trabajo.

CONFLICTO

El Poder Ejecutivo presentó una nueva propuesta para destrabar el conflicto en el sector pesquero, indicó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El jerarca recordó que el tema central del conflicto que lleva dos meses es que si se embarca un tripulante más en los barcos.

Castillo explicó que la nueva propuesta tiene dos componentes, que fue presentada al sindicato y esperan por la respuesta de los empresarios. El lunes habrá una nueva reunión tripartita. El ministro aseguró que el llamado de la cámara pesquera "no ayuda" para la resolución del conflicto.

CASTILLO PESCA

Desde el sindicato, Alexis Pintos reiteró la condición de la asamblea de trabajadores de retomar la actividad solo si se da la incorporación de un tripulante más a la embarcación. Los trabajadores analizarán la nueva propuesta para determinar los pasos a seguir.

SINDICATO PESCA

