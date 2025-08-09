RECIBÍ EL NEWSLETTER
maldonado

Detectan hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo; es una "pequeña película", dice la Armada

Las autoridades ordenaron limpiar 350 metros de costa, ante el hallazgo de hidrocarburo en la arena.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: Armada Nacional. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: Armada Nacional. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

En la tarde de este viernes fue detectado hidrocarburo, en la playa de Sauce de Portezuelo, en Maldonado, informó la Armada Nacional.

Las autoridades de Prefectura y del Ministerio de Ambiente están trabajando en el tema y, en estas horas, desde un helicóptero de la Armada se hará un monitoreo desde el aire. Mientras, técnicos de Ambiente trabajan en el lugar.

Según indicó la Armada mediante su vocero, Alejandro Pérez, es una "pequeña película" de hidrocarburo, observada en la línea de costa. Las autoridades ordenaron limpiar 350 metros, ante el hallazgo.

Foto: Fuerza Aérea Uruguaya, en X.
Seguí leyendo

Un paciente con afección cardiovascular grave fue trasladado en avión desde Artigas hacia Montevideo
fotoidm-hidrocarburo-maldonado-sauce-de-portezuelo
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, informó que se tomaron muestras, y se está a la espera por los resultados. Ese trabajo corresponde a Ancap.

Agregó que Ancap hizo análisis en el agua y no constató presencia de hidrocarburos este sábado.

"A primera hora del día de hoy, personal de Ancap con su grupo de respuesta local de la terminal del este se abocan a trabajos de limpieza supervisados por las autoridades de Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental). Personal de la Armada Nacional (...) realizan reconocimientos aéreos y terrestres, intentando buscar la fuente del hidrocarburo hallado", señaló la Armada en un comunicado.

Y agregó: "Hasta el momento no se han encontrado indicios objetivos para indicar la fuente ni tampoco podemos encontrar relación directa de este incidente con los ocurridos en la boya petrolera la semana pasada. Dado las características diferentes del hidrocarburo".

El hidrocarburo es el compuesto químico, base del petróleo, el gas natural y combustibles como la nafta, el diésel o el queroseno. Está formado por átomos de carbono e hidrógeno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios
ABUSO SEXUAL EN RIVERA

Hombre fue condenado por abusar de su sobrino nieto de 13 años y Tribunal de Apelaciones extendió la pena
INGRESO A MONTEVIDEO

Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados

Te puede interesar

Foto: Martín Charquero, periodista de Subrayado. La previa en el CDS.
previa del clásico

Peñarol y Nacional informaron sus equipos titulares; el clásico comienza en menos de una hora
Foto: FocoUy. Archivo. video
los detalles del operativo

Interior destina 150 policías para el operativo de seguridad del clásico entre Peñarol y Nacional
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.
maldonado

Detectan hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo; es una "pequeña película", dice la Armada

Dejá tu comentario