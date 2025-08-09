Detectan hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo; es una "pequeña película", dice la Armada

En la tarde de este viernes fue detectado hidrocarburo, en la playa de Sauce de Portezuelo , en Maldonado, informó la Armada Nacional.

Las autoridades de Prefectura y del Ministerio de Ambiente están trabajando en el tema y, en estas horas, desde un helicóptero de la Armada se hará un monitoreo desde el aire. Mientras, técnicos de Ambiente trabajan en el lugar.

Según indicó la Armada mediante su vocero, Alejandro Pérez, es una "pequeña película" de hidrocarburo, observada en la línea de costa. Las autoridades ordenaron limpiar 350 metros, ante el hallazgo.

fotoidm-hidrocarburo-maldonado-sauce-de-portezuelo Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo.

La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Villarino, informó que se tomaron muestras, y se está a la espera por los resultados. Ese trabajo corresponde a Ancap.

Agregó que Ancap hizo análisis en el agua y no constató presencia de hidrocarburos este sábado.

"A primera hora del día de hoy, personal de Ancap con su grupo de respuesta local de la terminal del este se abocan a trabajos de limpieza supervisados por las autoridades de Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental). Personal de la Armada Nacional (...) realizan reconocimientos aéreos y terrestres, intentando buscar la fuente del hidrocarburo hallado", señaló la Armada en un comunicado.

Y agregó: "Hasta el momento no se han encontrado indicios objetivos para indicar la fuente ni tampoco podemos encontrar relación directa de este incidente con los ocurridos en la boya petrolera la semana pasada. Dado las características diferentes del hidrocarburo".

El hidrocarburo es el compuesto químico, base del petróleo, el gas natural y combustibles como la nafta, el diésel o el queroseno. Está formado por átomos de carbono e hidrógeno.