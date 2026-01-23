RECIBÍ EL NEWSLETTER
"El Ministro debe renunciar"

"En un país serio amerita renuncia inmediata", dijo Bianchi sobre siniestro de Carlos Negro con libreta vencida

Políticos de la oposición cuestionaron al ministro del Interior por el siniestro que protagonizó este jueves. "Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer", expresó Da Silva.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El siniestro que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, y tras el cual recibió una multa por estar con la libreta vencida llevó a que políticos de la oposición pidieran su renuncia.

La senadora blanca, Graciela Bianchi, compartió la noticia y señaló: "Si esto es cierto, en un país serio amerita renuncia inmediata".

image

Similar fue la respuesta del diputado colorado Felipe Schipani. "El Ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la ex Ministra Cairo. El Ministro debe renunciar".

ministro carlos negro visito este viernes al joven que atropello en cerrito de la victoria, que permanece internado
Seguí leyendo

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
image

"Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé que no sé cuánto. He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces que en este caso van a estar en el más profundo silencio. Pero somos distintos a los zurdos. En las mejores familia pasa este tipo de cosas . Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía. Que se recupere el gurí", escribió por su parte el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida

Te puede interesar

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado video
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
Imagen de la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, donde ocurrió el siniestro. Foto: Mariana Gabetti
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
Testigo del siniestro de Negro: León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina, dijo video
VECINOS RECLAMAN CARTEL DE PARE

Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

Dejá tu comentario