"En un país serio amerita renuncia inmediata", dijo Bianchi sobre siniestro de Carlos Negro con libreta vencida

El siniestro que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro , y tras el cual recibió una multa por estar con la libreta vencida llevó a que políticos de la oposición pidieran su renuncia .

Similar fue la respuesta del diputado colorado Felipe Schipani. "El Ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la ex Ministra Cairo. El Ministro debe renunciar".

image

"Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé que no sé cuánto. He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces que en este caso van a estar en el más profundo silencio. Pero somos distintos a los zurdos. En las mejores familia pasa este tipo de cosas . Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía. Que se recupere el gurí", escribió por su parte el senador nacionalista Sebastián Da Silva.