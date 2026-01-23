El siniestro que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, y tras el cual recibió una multa por estar con la libreta vencida llevó a que políticos de la oposición pidieran su renuncia.
"En un país serio amerita renuncia inmediata", dijo Bianchi sobre siniestro de Carlos Negro con libreta vencida
Políticos de la oposición cuestionaron al ministro del Interior por el siniestro que protagonizó este jueves. "Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer", expresó Da Silva.
La senadora blanca, Graciela Bianchi, compartió la noticia y señaló: "Si esto es cierto, en un país serio amerita renuncia inmediata".
Similar fue la respuesta del diputado colorado Felipe Schipani. "El Ministro del Interior chocó y tenía la libreta vencida. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito, es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la ex Ministra Cairo. El Ministro debe renunciar".
Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
"Un Ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como la manada de izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida y no sé que no sé cuánto. He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por Metediera y sus secuaces que en este caso van a estar en el más profundo silencio. Pero somos distintos a los zurdos. En las mejores familia pasa este tipo de cosas . Yo por las dudas voy a ver cuando vence la mía. Que se recupere el gurí", escribió por su parte el senador nacionalista Sebastián Da Silva.
