En octubre se renueva la cartelera de cine con varios estrenos

Tras el fracaso de Japón en el Mundial, la federación crea BLUE LOCK: un experimento secreto que reúne a 300 jóvenes delanteros en un brutal programa de entrenamiento donde solo uno sobrevivirá. Para convertirse en el mejor delantero del mundo deberán destruir todo lo que conocen sobre el trabajo en equipo y abrazar su ego más extremo. Perder no significa quedar eliminado del torneo. Significa perder para siempre la oportunidad de representar a Japón.

Seguí leyendo Nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay: una de las tres abandona la casa el domingo

Dirección: Yusuke Taki

Reparto: Fumiya Takahashi, K, Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Masataka Kubota

Género: Acción

Los Juegos del Hambre

En un futuro donde Panem está dividido en 12 distritos controlados por el Capitolio, Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los 74° Juegos del Hambre, una competencia televisada en la que solo un participante puede sobrevivir. Allí deberá luchar por su vida mientras desafía las reglas del poder.

Estreno en Uruguay: 20 de octubre de 2026

Dirección: Gary Ross

Reparto: Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Lenny Kravitz

Género: Acción

Los Juegos del Hambre: En Llamas

Después de desafiar al Capitolio y sobrevivir a los 74° Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark emprenden la Gira de la Victoria, pero su acto de rebeldía ha encendido una revolución en Panem. Para recuperar el control, el presidente Snow organiza una edición especial de los Juegos que obligará a Katniss a enfrentarse a un desafío aún más letal.

Estreno en Uruguay: 27 de octubre de 2026

Dirección: Francis Lawrence

Reparto: Donald Sutherland, Elizabeth Banks, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Lenny Kravitz, Liam Hemsworth, Stanley Tucci, Woody Harrelson

Género: Acción

El Poder de la Red

Como complemento de la exitosa película La red social, el guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del Wall Street Journal, Los archivos de Facebook. La película se inspira en la historia real de cómo Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook, recluta a Jeff Horwitz (White), un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina por revelar los secretos mejor guardados de la red social.

Estreno en Uruguay: 22 de octubre de 2026

Dirección: Aaron Sorkin

Reparto: Betty Gilpin, Jeremy Allen White, Billy Magnussen

Género: Drama

Tierra de mi Padre

La relación entre el escritor ganador del Premio Nobel Thomas Mann y su hija Erika, actriz, escritora y piloto de carreras. En el apogeo de la Guerra Fría, y tras regresar a casa tras dieciséis años de exilio en Estados Unidos, Mann y su hija emprenden un desafiante y emotivo viaje por carretera atravesando una patria tan dividida como su propia familia.

Estreno en Uruguay: 29 de octubre de 2026

Dirección: Pawel Pawlikowski

Reparto: Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl

Género: Drama