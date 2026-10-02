Una nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay se conoció el jueves de noche, y son tres las competidoras que se someten al voto del público. Una de ellas abandonará la casa el domingo en la segunda noche de eliminación.
Nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay: una de las tres abandona la casa el domingo
Como líder, Agustina decidió salvar a Jazmín y la placa de nominados quedó para el voto del público con Guada, Jessica y Tati. Una se va de la casa el próximo domingo.
Agustina, cómo líder de la semana, tuvo la oportunidad de salvar a una de las cuatro nominadas, y eligió por afinidad a Jazmín. “La decisión que me deja más tranquila”, dijo, tras explicar que podía haber tomado otra decisión por conveniencia en el juego.
De esta forma el público ya puede votar por las tres nominadas: Guada, Jessica y Tati.
Seguí leyendo
Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M: Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominadas
Temas de la nota
Lo más visto
EN UNA OBRA EN EL CENTRO
Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
MONTEVIDEO
Taxista ayudaba a pasajera a descender y un delincuente le robó el vehículo: fue recuperado por el GPS
PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS
Falla dos veces la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee, Estados Unidos
MONTEVIDEO
Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada
SINIESTRO GRAVE
Dejá tu comentario