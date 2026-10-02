Nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay: una de las tres abandona la casa el domingo

Una nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay se conoció el jueves de noche, y son tres las competidoras que se someten al voto del público. Una de ellas abandonará la casa el domingo en la segunda noche de eliminación.

Agustina, cómo líder de la semana, tuvo la oportunidad de salvar a una de las cuatro nominadas, y eligió por afinidad a Jazmín. “La decisión que me deja más tranquila”, dijo, tras explicar que podía haber tomado otra decisión por conveniencia en el juego.

¡AGUSTINA TOMÓ UNA DECISIÓN! La líder decidió salvar a Jazmín de la placa. ¿Qué te parece su jugada?



#GranHermanoUY pic.twitter.com/bLPgiaQyFd — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 2, 2026 De esta forma el público ya puede votar por las tres nominadas: Guada, Jessica y Tati.

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