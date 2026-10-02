RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRAN ÉXITO DE CANAL 10

Nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay: una de las tres abandona la casa el domingo

Como líder, Agustina decidió salvar a Jazmín y la placa de nominados quedó para el voto del público con Guada, Jessica y Tati. Una se va de la casa el próximo domingo.

nominadas-GH-Uruguay

Una nueva placa de nominados en Gran Hermano Uruguay se conoció el jueves de noche, y son tres las competidoras que se someten al voto del público. Una de ellas abandonará la casa el domingo en la segunda noche de eliminación.

Agustina, cómo líder de la semana, tuvo la oportunidad de salvar a una de las cuatro nominadas, y eligió por afinidad a Jazmín. “La decisión que me deja más tranquila”, dijo, tras explicar que podía haber tomado otra decisión por conveniencia en el juego.

De esta forma el público ya puede votar por las tres nominadas: Guada, Jessica y Tati.

guada, jazmin, jessica y tati m: gran hermano uruguay tiene nueva placa de nominadas
Seguí leyendo

Guada, Jazmín, Jéssica y Tati M: Gran Hermano Uruguay tiene nueva placa de nominadas

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN UNA OBRA EN EL CENTRO

Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
MONTEVIDEO

Taxista ayudaba a pasajera a descender y un delincuente le robó el vehículo: fue recuperado por el GPS
PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Falla dos veces la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee, Estados Unidos
MONTEVIDEO

Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada
SINIESTRO GRAVE

Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, en cercanías del Aeropuerto de Carrasco

Te puede interesar

Integrante del clan Albín de Villa Española fue a prisión por homicidio
POR 150 DÍAS

Integrante del clan Albín de Villa Española fue a prisión por homicidio
El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.
CINCO FALLECIDOS DE UNA FAMILIA

Tribunal de Apelaciones confirmó prisión preventiva para el imputado que chocó de atrás un auto y mató a una familia en Florida
Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 570.000
EN APARTAMENTO DE CARRASCO

Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 570.000

Dejá tu comentario