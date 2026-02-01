En imágenes: la demostración aérea de helicópteros españoles en la rambla de Montevideo

Una demostración aérea con helicópteros se realiza esta mañana de domingo desde las 10:30 horas. En el cielo, se pueden observar cuatro aeronaves que realizan giros y maniobras mientras dejan la estela humeante en su camino.

Todos corresponden a la Patrulla ASPA, una de las formaciones más destacadas del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España. El espectáculo es en la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf y es de acceso gratuito.

La exhibición incluye maniobras de alta complejidad, como vuelos en formación cerrada, giros sincronizados, cambios de velocidad, ascensos y descensos coordinados, además de figuras que requieren una comunicación constante y precisa entre los pilotos.

Seguí leyendo Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

La presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del vuelo del Plus Ultra, el histórico hidroavión que en 1926 unió España con América del Sur, con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires.