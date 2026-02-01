RECIBÍ EL NEWSLETTER
PATRULLA ASPA

En imágenes: la demostración aérea de helicópteros españoles en la rambla de Montevideo

Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

helicopterops-rambla-domingo-vale-villano
helicopteros-de-la-rambla-vale-villano-domingo
helicopteros-rambla-domingo-vale-villano

Una demostración aérea con helicópteros se realiza esta mañana de domingo desde las 10:30 horas. En el cielo, se pueden observar cuatro aeronaves que realizan giros y maniobras mientras dejan la estela humeante en su camino.

Todos corresponden a la Patrulla ASPA, una de las formaciones más destacadas del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España. El espectáculo es en la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf y es de acceso gratuito.

La exhibición incluye maniobras de alta complejidad, como vuelos en formación cerrada, giros sincronizados, cambios de velocidad, ascensos y descensos coordinados, además de figuras que requieren una comunicación constante y precisa entre los pilotos.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Las aeronaves fueron trasladadas a Uruguay a bordo de aviones de transporte Airbus A400M del Ejército del Aire español, que arribaron el viernes al aeropuerto de Carrasco.

La presentación forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años del vuelo del Plus Ultra, el histórico hidroavión que en 1926 unió España con América del Sur, con escalas en Brasil, Montevideo y Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2017993980886102166&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
TESTIMONIO

"Me lo mataron como un perro": habló la madre del joven asesinado a tiros en su casa en el Cerro
Calle aconcagua

Ómnibus atropelló a un adolescente que se cruzó por delante en bici y lo dejó grave en Malvín
Este domingo

Helicópteros españoles brindan un show gratuito en Montevideo: mirá las fotos del entrenamiento

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Accidente con ómnibus en Malvín.
MONTEVIDEO

Murió el adolescente atropellado por un ómnibus en Malvín; estaba en estado grave y falleció este domingo
Yamandú Orsi llegó a China y comenzó con su gira por el país asiático este domingo
LAS IMÁGENES

Yamandú Orsi llegó a China y comenzó con su gira por el país asiático este domingo
Imagen de archivo. Foto: drone de Canal 10
SUPERCOPA

Nacional y Peñarol se enfrentan este domingo desde las 20:00 horas en el estadio Centenario

Dejá tu comentario