En fotos, la recaptura de un preso que había fugado de la cárcel de Minas y fue visto desde el aire

Un preso que se había fugado de la cárcel de Campanero , en Minas , fue recapturado este jueves tras un operativo policial coordinado por tierra y aire en el departamento de Lavalleja .

El recluso fue localizado por policías a bordo de un helicóptero de la Dirección de Aviación y detenido en inmediaciones del Aeroclub de Minas por funcionarios en tierra.

Seguí leyendo Condenaron a tercera integrante de organización que estafó a anciana en $ 195.000, mediante el cuento del tío

image

En el procedimiento participaron policías del establecimiento penitenciario, de la Dirección de Investigaciones de Lavalleja, de la Brigada Antidrogas, de la Unidad de Respuesta Policial y el centro de comando unificado, que realizó tareas de monitoreo mediante cámaras y drones.

image

También brindaron apoyo el Grupo K9 de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres y un helicóptero de la Unidad de Policía Aérea de Montevideo.