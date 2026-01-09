En fotos, la recaptura de un preso que había fugado de la cárcel de Minas y fue visto desde el aire

Un preso que se había fugado de la cárcel de Campanero, en Minas, fue recapturado este jueves tras un operativo policial coordinado por tierra y aire en el departamento de Lavalleja.
El preso fue recapturado en inmediaciones del Aeroclub de Minas.
El recluso fue localizado por policías a bordo de un helicóptero de la Dirección de Aviación y detenido en inmediaciones del Aeroclub de Minas por funcionarios en tierra.
El interno fue reintegrado al centro carcelario, la unidad N.° 17.
En el procedimiento participaron policías del establecimiento penitenciario, de la Dirección de Investigaciones de Lavalleja, de la Brigada Antidrogas, de la Unidad de Respuesta Policial y el centro de comando unificado, que realizó tareas de monitoreo mediante cámaras y drones.
También brindaron apoyo el Grupo K9 de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres y un helicóptero de la Unidad de Policía Aérea de Montevideo.
