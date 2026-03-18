Interior presentó Guía de Prevención del Ciberdelito dirigida a docentes y familias de comunidades educativas

El Ministerio del Interior presentó este miércoles una Guía de Prevención del Ciberdelito dirigida a docentes y familias de comunidades educativas.

La guía tiene por objetivo brindar herramientas para evitar ciberdelitos en entornos educativos y en los hogares.

La subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, comentó que tuvieron una serie de diagnósticos que reflejaron que la violencia digital crece. "Obviamente que el mapa del delito ha cambiado (...) pero también se ha llevado a los entornos digitales, en la mayor parte de las víctimas tenemos los dos extremos: las niñas, niños y adolescentes como también las personas mayores", destacó.

Consultada sobre si la Policía termina ubicando a los autores de este tipo de delitos, Valverde indicó que muchas veces provienen de la Deep Web y no es una persona en concreto.

"La investigación es compleja, muchas veces queda también en nada porque también hay un bajo nivel de denuncias. Estos eventos no se denuncian porque no son constatados por los chiquilines, llegan al engaño y muchas veces ni siquiera se denuncia", dijo.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, destacó que los gurises no pueden defenderse solos y mucho menos cuando se conectan en su cuarto, lejos de los adultos.

"Hay un montón de instituciones, desde la Fiscalía, el Ministerio del Interior, Nacionaes Unidas que elaboraron estos materiales que son tanto para docentes como para la familia para poder cuidar mejor a nuestros gurises de algo que es fantástico, pero que trae algunos riesgos", comentó.

Y agregó: "Para la ANEP además, esto es convergente con lo que viene haciendo junto a Plan Ceibal".

CAGGIANI GUIA

Por su parte, el coordinador de la ONU en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, dijo que lo más importante es que los niños sepan detectar este tipo de problemas y cómo gestionarlo.

"Estas guías que se presentan hoy son herramientas muy prácticas para que los docentes, las familias, los padres, las madres, pero también los niños en las escuelas aprendan a manejarse mejor", puntualizó.