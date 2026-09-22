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En el Día del Maestro, la historia de Esther, una docente jubilada que dedicó su carrera a las escuelas rurales

"Haber trabajado tantos años, me permitió hacer el seguimiento de esos niños, verlos crecer", contó Esther en entrevista con Subrayado.

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En el Día del Maestro, Subrayado entrevistó a Esther Fitipaldi, docente jubilada que dedicó gran parte de su carrera a las escuelas rurales. Tiene 61 años, se jubiló en 2025 y este martes contó cómo fue esa etapa de su vida y los cambios que vio.

"Han habido muchos cambios que van acompasados a los cambios de la sociedad. Ahora todo es mucho más fácil. Antes, por ejemplo, contábamos con los libros o cuentos o la bibliografía que teníamos o los videos para acceder. Ahora todo está más al alcance", dijo.

Lo suyo con la escuela rural fue algo que "se dio". "Elegíamos nuestros primeros cargos, cuando todavía no habíamos concursado y se dio y me gustó, porque me formé en la escuela rural. Fui alumna", compartió.

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"El estar enclavado en el medio rural, el conocer a los niños, a las familias, el trabajo que podés hacer en el aula. El haber trabajado tantos años, me permitió hacer el seguimiento de esos niños, verlos crecer. Entonces eso también es muy lindo. Pero después, al estar radicada acá en Canelón Chico, lo bueno fue eso, haber trabajado muchos años en la Escuela 13, y muchos años en la Escuela 92", añadió.

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